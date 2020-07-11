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Aktüel

İtalya'dan "Srebrenitsa soykırımı" açıklaması

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "Nefret ve milliyetçi şiddetin bir sonucu olan 25 yıl önceki Srebrenitsa soykırımı, Avrupa'nın en karanlık sayfalarından biri olarak kalmaya devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-07-11 15:40:29 -
İtalya'dan "Srebrenitsa soykırımı" açıklaması

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 25 yıl önce yaşanan Srebrenitsa soykırımının, Avrupa'nın en karanlık sayfalarından biri olarak kalmaya devam ettiğini belirtti.

Başbakan Conte, Twitter hesabından soykırımın yıl dönümü sebebiyle yaptığı paylaşımda, "Nefret ve milliyetçi şiddetin bir sonucu olan 25 yıl önceki Srebrenitsa soykırımı, Avrupa'nın en karanlık sayfalarından biri olarak kalmaya devam ediyor. İnsan haklarının tanınması, korunması ve barış arayışı, Avrupa ve tüm insanlık için temel değerlerdir." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada da "Bugün, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yasını tutuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız onlarla ve onların aileleriyle. 25 yıl sonra adaletin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak çok önemlidir. Srebrenitsa'yı anmak barış ve insan haklarına inananlar için ahlaki bir görevdir." değerlendirmesine yerildi.

Srebrenitsa'yı anmanın önemine vurgu yapılan açıklamada, "Anma, bu tür trajedilerin tekrarlanmasını önlemek için anahtar unsurdur. Kolektif saygı ve tanınma, daha iyi bir gelecek inşa etmenin temelini oluşturur ve bölgesel iş birliğinin temelidir. Bosna Hersek halkı, barış ve refah arayışlarında İtalya’nın güçlü desteğine ve yakın dostluğuna güvenebilir." ifadeleri kullanıldı.



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