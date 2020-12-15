İtalya'dan korkutan koronavirüs açıklaması! Ölü sayısıyla ilgili tedirgin eden tahmin

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) Başkanı Gian Carlo Blangiardo, katıldığı bir televizyon programında, pandemiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

2020'nin henüz bitmediğini vurgulayan Blangiardo, "Ama makul bir değerlendirme, bizim bu yıl toplamda 700 bin ölüm eşiğini aşacağımızı gösteriyor. Bu endişe verici bir değer çünkü İtalya'da en son 1944'te böyle bir şey olmuştu. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında." diye konuştu.

Blangiardo, Kovid-19 salgını ve yol açtığı kayıpların da yıllık toplam ölü sayısına etkisi olacağına işaret ederek, "2019'da ülkede ölü sayısı 647 bin idi." ifadesini kullandı.

İtalya'da ilk yerleşik Kovid-19 vakasının 21 Şubat'ta resmen tespit edilmesiyle başlayan salgında, bugüne kadar 65 bin 11 kişi hayatını kaybetti.

İtalya, "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

Durum vahim

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 73 milyon 79 bin 242'ye yükseldi.

ABD, 16 milyon 870 bin 28 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 9 milyon 906 bin 484 ile Hindistan, 6 milyon 927 bin 145 ile Brezilya, 2 milyon 681 bin 256 ile Rusya, 2 milyon 379 bin 915 ile Fransa, 1 milyon 869 bin 666 ile İngiltere, 1 milyon 866 bin 345 ile Türkiye, 1 milyon 855 bin 737 ile İtalya, 1 milyon 762 bin 36 ile İspanya, 1 milyon 498 bin 160 ile Arjantin, 1 milyon 425 bin 774 ile Kolombiya ve 1 milyon 357 bin 141 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 625 bin 904 kişi yaşamını yitirdi, 51 milyon 153 bin 298 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Yeni virüs

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüsün mevcut türlerinden çok daha hızlı yayılan yeni bir türünün keşfedildiğini açıkladı.

İngiltere’de alınan önlemlerle ilgili konuşan Hancock, son dönemde artan yayılış hızı nedeniyle başkent Londra’nın da üçüncü kademe önlemlere geçeceğini duyurdu. Hancock, virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıldığını açıklarken, bu durumla ilgili kısa süre içinde 1000 vaka olduğunu belirtti.