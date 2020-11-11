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Aktüel İtalya'dan Dağlık Karabağ'daki insani acil durum için 500 bin avroluk yardım
Aktüel

İtalya'dan Dağlık Karabağ'daki insani acil durum için 500 bin avroluk yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:52:26 -
İtalya'dan Dağlık Karabağ'daki insani acil durum için 500 bin avroluk yardım

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki acil insani durum için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) 500 bin avro tutarında mali katkı tahsis etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Emanuela Del Re'nin girişimiyle İtalya, Dağlık Karabağ’daki acil insani duruma yanıt olması maksadıyla ICRC'ye 500 bin avroluk mali katkı tahsis etti.

İtalya'nın bu desteğinin, Uluslararası Kızılhaç'ın temas hattının her iki tarafıyla hem Azerbaycan Kızılayı hem de Ermenistan Kızılhaçı ile iş birliği halinde çatışmadan etkilenen ve yerinden edilmiş 75 bin kişiye sunacağı insani yardım faaliyetleri için olduğu belirtildi.

Bakanlıktan bugün yapılan bir başka açıklamada da Dağlık Karabağ'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü deklarasyon sayesinde ulaşılan ateşkesten duyulan memnuniyet ve buna tam olarak uyulması umudu da dile getirildi.

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