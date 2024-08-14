İtalya’dan 236 milyon euro'luk gemi siparişi!

İtalyan Donanması, Fincantieri ve Leonardo’nun ortak girişimi olan Orizzonte Sistemi Navali’nin (OSN) dördüncü yeni nesil açık deniz karakol gemisinin (ADKG) inşası için bir opsiyon kullandı ve iki şirket 5 Ağustos 2024 tarihinde bunu duyurdu. Siparişin toplam değeri yaklaşık 236 milyon euro olup, bunun yaklaşık 163 milyon eurosu Fincantieri’ye ve 70 milyon eurosunun ise Leonardo’ya ödeneceği belirtildi.

Sözleşme kapsamında gemilerle ilgili lojistik destek de yer almakta. Opsiyonun kullanıldığı sözleşme başta İtalyan Savunma Genel Sekreterliği ve Ulusal Silahlanma Direktörlüğü arasında Temmuz 2023’te imzalanmıştı. Bu bağlamda OSN ile imzalanan ilk sözleşmede 3 adet OPV için 925 milyon euro değerindeydi. Ayrıca 3 adet opsiyonu da içermekteydi.

İtalyan Donanması’nın filosunun modernizasyonuna ve yenilenmesine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan ADKG programı, mevcudiyet ve gözetleme, deniz devriyesi, ticari trafik kontrolü, iletişim hatlarının ve münhasır ekonomik bölgenin korunması ve zehirli sıvı dökülmeleri gibi deniz kirliliğinden kaynaklanan tehditlere karşı koruma operasyonları için yeterli kabiliyet sağlama ihtiyacına cevap vermektedir.

Yeni nesil ADKG’nin özellikleri

Fincantieri’nin Riva Trigoso ve Muggiano Entegre Tersanesi’nde inşa edilecek olan yeni gemiler, yaklaşık 95 metre uzunluğu, 2.300 ton deplasmanı ve 97 mürettebat barındırma kapasitesiyle, çok çeşitli taktik senaryolarda ve hava koşullarında çalışmaya uygun hale getirecek otomasyon ve manevra kabiliyetindeki mükemmellik standartlarının yanı sıra bir teknolojik çözümler paketi ile inşa edilecek..

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24 kt’den fazla azami hıza sahip olan gemi,14 kt seyir hızında ise 3.500 mil menzile sahiptir. Gemiler 72 kişilik çekirdek mürettebat taşıması ve ilave 25 personel için yedek rıhtım bulunulması planlanmakta. Aynı zamanda bir orta sınıf helikopter, Sınıf II insansız hava aracı için bir uçuş güvertesi ve hangar ile donatılan gemi, iki adet sert gövdeli şişme botu denize indirebilecek ve kurtarabilecek yapıdadır.