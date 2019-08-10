İtalya'daki hükümet krizi

ROMA (AA) - İtalya'da patlak veren hükümet krizi sonrasında gözler, krizin ne yönde ilerleyeceğinin belli olacağı pazartesi gününe çevrildi.

Ülkede Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin perşembe günü erken seçim isteğiyle baş gösteren ve Lig'in, dün Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu talep etmesiyle geri dönülmesi zor noktaya ulaşan krizde, bundan sonra neler olabileceğine ilişkin senaryolar basında yer almaya başladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, krizin ne yönde devam edeceği pazartesi günü Senatoda, Senato Başkanı ve parti grup başkanlarının yapacağı toplantıda belli olacak. Bu toplantıda, Lig'in, Başbakan Conte ve hükümet için istediği güven oylamasının tarihine karar verilmesi bekleniyor.

Güven oylaması tarihinin yaz tatilinden sonraya kalabileceği ancak Lig'in oylamanın bir an önce yapılmasından yana olduğu belirtilen haberde, oylama tarihi için 19 Ağustos'un öne çıktığı bildirildi.

- Erken seçim ekim sonunda olabilir

Hükümetin oylamada güvenoyu alamaması halinde Conte'nin, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunmasının ve Cumhurbaşkanı'nın da parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerle istişareleri başlatmasının beklendiği ifade edildi.

İstişarelerden sonuç çıkmaması durumunda ise parlamentonun feshedileceği ve bu tarihten sonraki 45 ila 70 günde sandığa gidilebileceği kaydedildi.

ANSA'nın haberinde, erken seçim tarihinin krizdeki gelişmelere göre değişkenlik gösterebileceği, 27 Ekim'de ise sandıkların kurulabileceği belirtildi.

- Taraflar birbirini suçlamayı sürdürüyor



Krizle koalisyon ortaklarının arası iyice açıldı.

Salvini'nin, 5 Yıldız Hareketinin (M5S) kendilerinin yerine ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile koalisyon yapmak üzere görüştüğüne dair "inanılmaz duyumlar" aldığını belirtmesi M5S tarafından yalanladı.

M5S'nin, Facebook'taki paylaşımında, "Salvini'nin kendi yarattığı krize kılıf arayan soytarı olduğu" ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Salvini'nin bir an önce erken seçime gidilmesi ısrarına karşılık M5S ise parlamenter sayısını azaltacak reformun geçmesini ve sonra da seçim olmasını istiyor.

Lig'in seçimi öne almak için Başbakan Conte için güvenoyu istemesinin ardından M5S de parlamenterleri azaltacak düzenlemenin geçmesi için imza topluyor.

- Sarı-yeşil koalisyon krizde



Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda çarşamba günü yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca, Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.

Koalisyon ortağı M5S'nin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio ise Lig'i, seçmenle ve ülkeyle dalga geçmekle suçlayarak, "Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da seçimlere gidelim." açıklamasını yapmıştı.

Başbakanı Conte de geçen hafta sahillerden görüntü veren Salvini'ye tepki göstererek, "Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi." ifadesini kullanmıştı.

Conte, Salvini'nin hükümeti yarıda keserek seçime gitme kararının nedenlerini parlamentoya ve ulusa açıklaması gerektiğini de söylemişti.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

