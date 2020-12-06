İtalya'daki derbiyi Juventus kazandı

Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Juventus, Torino derbisinde Torino'yu 2-1 yendi.

Juventus'un hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Dinoma Kiev'i 3-0 yendiği maçta kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo'ya karşılaşma öncesi özel forma takdim edildi.

Maçın 9. dakikasında Torino 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte tamamlayan N'Koulou ağları havalandırdı.

İlk yarı bu golle sona ererken; 57'de Cuadrado'nun ceza sahası dışından ağları havalandıran şutu VAR incelemesi sonrası ofsayta takıldı.

77. dakikada McKennie'nin golü skoru eşitledi. Cuadrado, ceza sahası sağ ön çizgisi yakınından ortaladı. McKennie ön direkte kafayla ağları buldu.

Maçta son söze 89'da Bonucci söyledi. Cuadrado bu kez ceza sahası sağ ön çizgisi yakınından altı pas ön çizgisi önüne ortaladı. Bonucci'nin kafa vuruşunda top 2. kez Torino ağlarıyla buluştu.

Juventus, uzatmalarda skoru korumayı başardı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Juventus bu galibiyetle puanını 20 yaptı ve lider Milan'ı 3 puan geriden takibe devam etti. Torino ise 6 puanda ve küme düşme hattında kaldı.