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Dünya İtalya'da yoksulluk hızla yayılıyor! Bu kuyruğu görenler hayrete düştü...
Dünya

İtalya'da yoksulluk hızla yayılıyor! Bu kuyruğu görenler hayrete düştü...

60 milyona yakın nüfusu olan İtalya'da yoksulluk gün geçtikçe artış gösteriyor. Pandeminin başlaması ile birlikte fakirleşmesinin katlandığı İtalya'daki bir aşevinin önünde kamera ile kaydedilen metrelerce kuyruk, görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 17:50:00 - 2022-06-09 18:07:15

 Yeniakit.com.tr 

Pandemi sonrasında yaşanan ekonomik krizin en net hissedildiği ülkelerden birisi olan İtalya'da yoksulluk hızla yayılıyor.

Milano kentindeki bir aşevinin önünde oluşan kuyruk görenleri hayrete düşürdü.

Metrelerce uzunluktaki kuyrukta bekleyen İtalyanlar, ücretsiz yemek alabilmek için saatlerini harcıyor.

Kişi başına düşen milli gelirin pandemi öncesinde 33 bin 540 bin dolar olarak açıklandığı İtalya’da, yardım vakıflarına göre, çalışan ya da emeklilik yaşlarında yardıma muhtaç durumdaki insan sayısı gün geçtikçe artarken, bu kesim, İtalya'da "yeni yoksullar" olarak adlandırılıyor.

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