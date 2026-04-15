İtalya’da "Vatan" Savunması! Muhalefet, Trump’a Karşı Hükümetin Yanında

Görüntülerde Schlein’ın oldukça kararlı olduğu görülüyor. Muhalefet lideri, Trump’a hitaben yaptığı konuşmada, İtalya’nın onurunun iç siyasi çekişmelerden çok daha önemli olduğunu vurguladı. Schlein’ın bu çıkışına, salondaki diğer muhalefet milletvekilleri de alkışlarla ve Trump’ı eleştiren sloganlarla destek vererek ortak bir duruş sergiledi.

Türkiye İçin Önemli Bir Mesaj: "İktidar Gider, Vatan Kalır"

İtalya’daki bu tablo, Türkiye’deki "milli meselelerde ortak duruş" tartışmalarını yeniden akıllara getirdi.

Milli Gurur Siyasetin Üstündedir: İtalyan muhalefeti, "İktidarı düşürelim de ülke ne hale gelirse gelsin" mantığı yerine, "Hükümeti eleştiririz ama dış dünyaya karşı devletimizin yanındayız" mesajını verdi.

İtalyan muhalefeti, mesajını verdi. Dış Müdahaleye Geçit Yok: Trump gibi küresel aktörlerin iç siyasete yönelik aşağılayıcı diline karşı muhalefetin gösterdiği bu refleks, Türkiye’de de özellikle savunma sanayii, terörle mücadele ve dış politika gibi konularda sergilenmesi gereken "milli eksen" ihtiyacını hatırlatıyor.

Sonuç: Vatan Sevgisinde İttifak

İtalya parlamentosundaki bu alkış sesleri, sadece Meloni’ye bir destek değil, İtalya’nın bağımsızlığına ve onuruna sahip çıkma iradesidir. Türkiye’de de siyasi görüş fark etmeksizin, dış saldırılar karşısında kenetlenebilen bir siyasi iklimin, devletin bekası için en büyük teminat olduğu bir kez daha görülmüştür.

Kısacası: İktidarı devirmek için yabancı liderlerin "kötü ağzından" medet umanlar için İtalya’dan yükselen bu ses, ders niteliğindedir.