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Dünya İtalya’da vaka sayıları düşüş eğiliminde
Dünya

İtalya’da vaka sayıları düşüş eğiliminde

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte bin 400 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 22:30:00 -
İtalya’da vaka sayıları düşüş eğiliminde

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 208 bin 419 korona virüs testi yapıldığı ve bin 400 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 269 bin 891’e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 768’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 763 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 41 bin 15 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 8 kişi azalarak 161’e geriledi.

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