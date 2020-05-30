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Aktüel

İtalya'da "turuncu yelekliler" adıyla ortaya çıkan grup hükümeti protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-05-30 21:43:21 -
İtalya'da "turuncu yelekliler" adıyla ortaya çıkan grup hükümeti protesto etti

ROMA (AA) - İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano’da turuncu yelekleriyle meydana inen yüzlerce kişi hükümeti protesto etti.

Kent merkezindeki Duomo Meydanı’nda yüzlerce turuncu yelekli, eski jandarma generali olan siyasetçi Antonio Pappalardo öncülüğünde bir araya geldi.

"Özgürlük" ve "haysiyet" sloganları atan grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edemediği iddiasıyla Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin istifasını istedi.

Pappalardo, bir an önce yeni ulusal hükümetin kurulması, seçim yasasının değişmesi ve de avro yerine İtalyan liretine geri dönülmesi taleplerini dile getirdi.

Kovid-19 salgınının İtalya’daki merkez üssü olan Lombardiya Bölgesi’nin merkez şehri Milano’daki kalabalık gösteride sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkati çekti.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala bu duruma tepki gösterdi. Kendilerine “turuncu yelekliler” diyen grup hakkında işlem yapılması için valiye bildirimde bulunduğunu belirten Sala, "Milano gibi içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için çok uğraşan bir kentte yapılan bu hareket sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.

İtalya’nın diğer büyük kentlerinde de bugün benzer taleplerle birçok gösteri düzenlendi.

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