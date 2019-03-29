0553 313 94 23

İtalya'da Türk şirkete sabotaj!

İtalya'nın Torino kentinde bulunan Türk firması Kastamonu Entegre'ye ait fabrikada yangın çıktı. Fabrika yetkilileri yangının sabotaj olduğunu açıkladı.

29 Mart 2019 Cuma 21:19
İtalya'da Türk şirkete sabotaj!

İtalya'nın kuzeyindeki Torino kentinin Frossasco ilçesinde, Türk firması Kastamonu Entegre'ye ait fabrikanın dış bölümünde yangın çıkarken, fabrika yetkilileri olayı sabotaj olarak değerlendirdi.

Kastamonu Entegre'nin 2017'de İtalya'da satın aldığı Gruppo Trombini'nin iki tesisinden biri olan Frossasco'daki fabrikada, İtalyan şirketten kalan stok malzemelerin bulunduğu dış alanda dün gece yangın çıktı.

Yanan alanda 60 bin ton kadar ahşap ve yanıcı malzemenin olmasından dolayı yangını tamamen söndürmenin günler alacağını belirten itfaiye yetkilileri, buna rağmen yangının kontrol altında olduğunu açıkladı. Yangının fabrika binasına sıçramasının önlendiği bildirildi.

Diğer yandan fabrika yetkilileri basına yaptıkları açıklamalarda, yangının bir sabotaj olduğunu düşündüklerini belirtirken, resmi sonucun itfaiyenin soruşturması sonrasında çıkacağını ifade etti.

"Sabotaj olarak görüyoruz"

Fabrikada bulunan Kastamonu Entegre İtalya Tesisi Genel Müdürü Esat Bayram Özoğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu malzemeler 7 yıldır burada bekletiliyordu ve eski İtalyan şirketinindi. Biz fabrikayı alırken bu malzemeleri de aldık. 7 yıl boyunca en sıcak havalarda dahi hiçbir şey olmayan bu malzemelerin şimdi yanmasını tamamen sabotaj olarak görüyoruz." dedi.

Ciddi maddi zararlarının da olduğunu dile getiren Özoğuz, fabrikanın henüz faaliyete geçmemesinden dolayı içinde çalışan personel ya da makine bulunmadığını ifade etti.

İtalyan Gruppo Trombini şirketinin iflasından sonra mahkeme tarafından ihaleye çıkarılan fabrikayı, 2017 yılında Kastamonu Entegre almıştı.

Kastamonu Entegre, fabrikada gelecek yıldan sonra faaliyete geçmeyi planlıyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 21:19
  1. Kastamonu Entegre
  2. İtalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    1. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    2. CHP'li meclis üyesinden 'rüşvet'..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sizi..
    4. Mine Koraş Cumhurbaşkanı’na hakaretten..
    5. "Vesayetin ortadan kalkmasından..
    6. Hakkari’de muhtarlar toplantısı yapıldı
    7. İsrail askeri Gazze sınırındaki 10..
    8. İçişleri Bakanı Soylu, Temelli’de..
    9. Hatay'da askeri araç devrildi! Yaralı..
    10. Lübnan'da İsrail hapishanelerindeki..
    11. "Özür diliyoruz açıklamasının şehit..
    12. İtalya'da Türk şirkete sabotaj!
    13. Bakan Pakdemirli "baba dostlarıyla"..
    14. Futbol: Hazırlık maçı
    15. Vali Çağatay’dan Mutki ilçesine ziyaret
    16. Hatay'da askeri araç devrildi: 5..
    17. Vali Çağatay’dan polis adaylarına..
    18. Pakistanlı nörolog Sıddıki'nin..
    19. Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova..
    20. Erdoğan: "31 Mart akşamında ya..
    21. Erdoğan: "Türkiye'nin güçlenmesini..
    22. Bakanlar Varank ve Kasapoğlu iş..
    23. Erdoğan: "Kur oyunları ve terör..
    24. Mustafa Savaş: “Milli iradeyi tehdit..
    25. Hatay’da askeri araç devrildi: 5 asker..
    26. Gaz kaçağını çakmakla kontrol edince..
    27. "Büyük Spor Buluşması Spor Ödülleri"..
    28. Aileler terörist yakınlarını gizlemek..
    29. Dışişleri Sözcüsü Aksoy: “ABD’nin..
    30. Tarım Bakan Pakdemirli: “Bunların..
    Trump'tan darbe iması
    Trump'tan darbe iması
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!