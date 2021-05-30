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Dünya İtalya'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da son korona bilançosu açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 19:13:00 - 2021-05-30 19:33:11
İtalya'da son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 164 bin 495 testte 2 bin 949 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 216 bin 3'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 238 bin 296'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 1061'e geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44 artarak 126 bin 46'ya yükseldi. Günlük ölü sayıları, 171 ölümün kaydedildiği 27 Mayıs'tan bu yana üst üste dördüncü günde de düşüş eğilimini sürdürdü.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 574 artışla 3 milyon 851 bin 661'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 30 milyon 234 bin 814 oldu. Aşılananların 11 milyon 785 bin 375'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Diğer yandan, günlük vaka sayılarının birkaç haftadır 5 binin altında seyretmesi sebebiyle Sardinya Adası, Molise ve Friuli Venezia Giulia bölgeleri yarından itibaren risksiz "beyaz" kategoriye alınacak. Bu bölgelerde salgın tedbirleri tamamen gevşetilecek.

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