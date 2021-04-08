İtalya'da son bilanço açıklandı
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 17 bin 221 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 362 bin 162 testte 17 bin 221 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 717 bin 602'ye ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 544 bin 330'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 663'e geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 487 artarak 112 bin 861'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 229 artışla 3 milyon 60 bin 411'e ulaştı. Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 11 milyon 850 bin 555 oldu. Aşılananların 3 milyon 653 bin 666'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.