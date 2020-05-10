İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 165 ölüm

İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 165 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 30 bin 560’a yükseldi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya’da açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 165 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 30 bin 560’a yükseldiği bildirildi. Ülkede 802 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 219 bin 70’e ulaştığı ifade edildi. Ülkede durumu kritik olanların sayısı bin 27 olarak açıklanırken, iyileşenlerin sayısı ise 105 bin 186 olarak aktarıldı.

İtalya, Avrupa’da korona virüsten en çok ölümün yaşandığı 2. ülke konumunda bulunuyor.