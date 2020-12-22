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Aktüel İtalya'da son 24 saatte 628 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 628 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:28:50 -
İtalya'da son 24 saatte 628 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 628 artarak, 69 bin 842 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 13 bin 318 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından bu yana vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 605 bin 955'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 687'ye geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 628 artarak, 69 bin 842'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 315 artarak, 1 milyon 301 bin 573 oldu.

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