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Dünya İtalya'da son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka
Dünya

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 330 bin 739'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 21:32:00 -
İtalya'da son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 bini geçti. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 248 bin 472 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 696 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 330 bin 739'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 10'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 827 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 74 bin 161 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 6 kişi azalarak 183'e düştü.

İtalya'da bugüne kadar 66 milyon 694 bin 614 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 31 milyon 117 bin 60 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

 

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