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Aktüel İtalya'da olumsuz hava koşulları can almaya devam ediyor
Aktüel

İtalya'da olumsuz hava koşulları can almaya devam ediyor

Ülkenin kuzeyinde meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:12:13 -
İtalya'da olumsuz hava koşulları can almaya devam ediyor

ROMA (AA) - İtalya’nın kuzeybatı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşullarında dünden bu yana 6 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, sağanak yağışlı ve rüzgarlı hava, ülkenin kuzeybatısındaki Piyemonte, Valle d'Aosta ve Ligurya bölgelerinde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ligurya bölgesinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Piyemonte bölgesinde de Roya nehrine kapılan 1 kişinin cesedi sınırın Fransa tarafında bulundu. Valle d'Aosta bölgesinde ve Piyemonte’de dün 2 kişinin öldüğü bildirilmişti. Böylece ülkede son 2 gün içerisinde olumsuz hava koşullarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Bölgede haber alınamayan kişilere yönelik arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği de basına yansıdı.

Ayrıca Piyemonte, Ligurya ve Valle d'Aosta'da çok sayıda dağ patika geçidi ve köprünün şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda yıkıldığı, bu nedenle birçok yerleşim yeriyle ulaşımın kesildiği bildirildi.

Piyemonte’den geçen ülkenin en büyük ırmağı Po için de su seviyesinin yükseldiği ve bazı bölgelerde taşkın olabileceği uyarısı yapıldı.

Bölge yetkilileri, uzun yıllardır Piyemonte'ye bu denli yağışın düşmediğini belirtti.

Bu arada, Piyemonte ve Ligurya bölge yönetimleri, hükümetten bölgelerinde acil durum ilan etmesini talep etti.

Diğer yandan, kanallarıyla ünlü Venedik'i sular altında kalmaktan koruyacak olan ve İtalyanca adı "Modello di Supporto Elettromeccanico" kısa adı "MOSE" olan elektromekanik bariyer sisteminin dün ilk kez devreye sokulmasıyla, kentte suların yükselmesinin önemli oranda önüne geçildi. Kent merkezinde suların sadece 75 santimetre kadar yükseldiği aktarıldı.

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