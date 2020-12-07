  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya’da ölü sayısı arttı
Dünya

İtalya’da ölü sayısı arttı

İtalya’da son 24 saatte 13 bin 720 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve 528 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 742 bin 557’ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:09:00 -
İtalya’da ölü sayısı arttı

İtalya’da son 24 saatte 13 bin 720 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 528 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 742 bin 557’ye, toplam can kaybı ise 60 bin 606’ya ulaştı. Ülkede toplamda 933 bin 132 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 748 bin 819 da aktif vaka olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Basit bir oranti

13.700 vakada 528 vefat olursa 32.000 vakada kac vefat olmalidir?Sonuc: 1233. Nokta!
  • Yanıtla
Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı
Gündem

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki..
Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler
Dünya

Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler

Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Kosıgin, komşu ülkelerin silahlanmaları arttırdığını belirterek, bu durumun Belarus iç..
Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın
Dünya

Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın

Libya ve Dağlık Karabağ'da hava savunma sistemleri yerle bir olan Rusya'nın yeni bir hamleye hazırlandığı öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay