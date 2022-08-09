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Dünya İtalya'da nefes kesen kurtarma operasyonu!
Dünya

İtalya'da nefes kesen kurtarma operasyonu!

İtalya’nın Matera kentindeki bir vadide yaralanan dağcı metrelerce yükseklikten helikopterle kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 19:53:00 - 2022-08-09 20:23:44

İtalya’nın Matera kentindeki bir vadide yaralanan dağcı metrelerce yükseklikten helikopterle kurtarıldı.

İtalya’nın Matera kenti nefes kesen kurtarma operasyonuna sahne oldu. İtalyan itfaiye ekibi, Gravina Nehri civarındaki vadide yaralanan 50 yaşındaki dağcının kurtarılması için harekete geçti. Bölgeye helikopterle gelen ekip, metrelerce yükseklikten kurtarma operasyonuna başladı.

Yaralı turist hastaneye kaldırıldı

Helikopterden sarkıtılan halatla yaralı turiste ulaşan bir görevli, sedyeye bağladığı turisti helikoptere aldı. Yaralanan turist hastaneye kaldırıldı.

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