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Dünya İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Dünya

İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Önceki gün İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bugün helikopterin düştüğü yerin tespit edilmesinin ardından 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 14:42:00 -
İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirilmişti.

Yolculardan 4'ü Türk

Helikopterde bulunan 7 yolcudan 4'ünün Türk olduğu ortaya çıkmıştı. Türk vatandaşlarının Eczacıbaşı'nın çalışanı oldukları ve bir fuar için bölgeye gittikleri öğrenilmişti. Kaybolan uçakta bulunan 4 Türk'ün kimlikleri ise Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil olarak açıklanmıştı.

5 kişinin cansız bedeni bulundu

Aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucunda öğle saatlerinde helikopterin düştüğü bölge tespit edildi. Kayıp helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü, 5 kişininse cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

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