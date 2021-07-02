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Yaşam İtalya'da mahkumlara şiddet tescillendi! 52 polis açığa alındı
Yaşam

İtalya'da mahkumlara şiddet tescillendi! 52 polis açığa alındı

İtalya’nın Napoli kentinde yakınlarında bulunan bir cezaevinde mahkumlara şiddet uyguladığı ortaya çıkan 52 polis açığa alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 01:13:00 - 2021-07-02 01:15:31
İtalya'da mahkumlara şiddet tescillendi! 52 polis açığa alındı

İtalya’nın Napoli kentinde yakınlarındaki Santa Maria Capua Vetere Hapishanesi’nde mahkumlara şiddet uygulayan 52 polis açığa alındı.

İtalya’nın Napoli kentinde yakınlarındaki Santa Maria Capua Vetere Hapishanesi’nde polisların mahkumlara şiddet uyguladığı görüntülerin basına sızmasının ardından 50’den fazla polis açığa alındı.

52 polis açığa alındı

Adalet Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl 6 Nisan’da İtalya'da Covid-19 salgının zirvesi sırasında yüz maskesi ve virüs testlerinin eksikliğini protesto eden mahkumlara yönelik şiddet uyguladığı gerekçesi ile 52 polisin açığa alındığı aktarıldı.

İtalya merkezli Domani haber sitesi tarafından servis edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, polisların mahkumlara kask, kalkan ve copla şiddet uyguladığı ve tekerlekli sandalyedeki bir mahkumu koridorda ittiği ve copla vurduğu görüldü.

"Anayasaya ihanet" olarak nitelendirdi

Adalet Bakanı Marta Cartabia, şiddeti "anayasaya ihanet" olarak nitelendirerek, konu ile ilgili tam bir iç soruşturma talimatı verdi. Cartabia, "Bu kadar ciddi gerçeklerle karşı karşıya kalındığında kelimeler yeterli değil. Nedenleri anlamak ve ortadan kaldırmak için harekete geçmek gerekiyor, böylece bu tarz şeyler bir daha asla olmayacak” dedi.

Konuyla ilgili 8’i gözaltında, 18’i ev hapsinde olmak üzere 110’dan fazla polisin soruşturma altında olduğu aktarıldı.

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