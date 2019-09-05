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İtalya’da kurulan yeni koalisyon hükümeti yemin etti

İtalya’da istifa eden Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında kurulan yeni koalisyon hükümeti yemin ederek görevlerine başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:12
İtalya’da kurulan yeni koalisyon hükümeti yemin etti

İtalya’da istifa eden Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında kurulan yeni koalisyon hükümeti yemin ederek görevlerine başladı.


İtalya’da istifa eden Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında kurulan yeni koalisyon hükümetiCumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’de yemin etti. Demoktatik Parti (PD) ile 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında Özgür ve Eşit Hareketi’nin (LEU) desteği ile kurulan hükümet,parlamentonun her iki kanadından da güvenoyu aldıktan sonra resmen göreve başlayacak. 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) Lig Partisi ile 15 ay sürdüğü hükümetin dağılmasının ardından kurulan yeni hükümetin, bir öncekine göre Avrupa Birliği (AB) ve göçmen politikalarında daha ılımlı bir tavır takınması bekleniyor. Piyasalar bu öngörü ile yeni koalisyona olumlu tepki verdi ve Milano Borsası’nda yükseliş kaydedildi. 66. İtalyan hükümetini bekleyen en zorlu görev 2020 yılı bütçesini oluşturmak olacak. 1 Ocak’ta yürürlüğe gelmesi beklenen yüzde 1’lik KDV artışının engellemeyi programının ilk maddesine koyanyeni hükümetin, bu hedefine ulaşabilmesi için23 milyar euro ek kaynak oluşturması gerekiyor. 26 maddelik hükümet programında, M5S’nin en iddialı seçim vaatlerinden biri olan, parlamenter sayısını azaltılması da yer alıyor.


Milano eski Valisi parlamento dışından İçişleri Bakanlığı’na getirildi


İlk Bakanlar Kurulu toplantısını bu akşam düzenleyecek yeni kabinede Başbakan Yardımcısı görevini M5S’den Riccado Fraccaro üstlenirken İşişleri Bakanlığı’na parlamento dışından eski Milano Valisi Luciana Lamorgese getirildi. Bir önceki hükümette Başbakan Yardımcılığı ve İktisadi Gelişim Bakanlığı görevlerini yürüten M5S lideri Luigi di Maio ise yeni hükümetin Dışişleri Bakanı oldu.PD ile M5S arasında yapılan hükümet kurma çalışmaları öne çıkan en büyük fikir ayrılığı, Di Maio’nun rolü ve Başbakan Yardımcılığına hangi partinin sahip olacağı konusunda yaşanmıştı. PD, yeni kurulacak hükümetin bir öncekinin devamı algısını kırmak için M5S üyelerinin kabinedeki rollerinde değişiklik talep etmiş ve tarafsız Başbakan Conte’nin geçmişte 5 Yıldız Hareketi’ne yakınlığını öne sürerek Başbakan Yardımcılığı görevinin kendi partilerine verilmesi gerektiğini savunmuştu. İki taraf arasında Başbakan Yardımcılığı konusunda tıkanan görüşmeler Di Maio’nun ve PD kanadının karşılıklı geri adım atması sonucu çözüme ulaştı.


Avrupa Birliği ve göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan Eski İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, erken seçim yerine parlamento içinde yeni hükümet oluşturmasını’İtalyan halkının oyuna ihanet’ olarak niteledi. PD-M5S işbirliğinin ’koltuk sevdası’ temelinde Almanya ve Fransa’nın işbirliği ile kurulduğunu söyleyen Salvini, yeni hükümetin uzun soluklu olamayacağını iddia etti.


Lig Partisi lideri Matteo Salvini, İtalya ve Fransa arasında yapılması planlanan bir hızlı tren projesi hakkında hükümetinin iki kanadının ters düşmesi üzerine, Conte hükümetin çoğunluğu kaybettiğini söyleyerek hükümet krizi çıkarmış, erken seçime gidilmesini talep etmişti.


Yeni Bakanlar Kurulu


21 Bakan’dan oluşan yeni kabine M5S’den 10, PD’den 9 ve LEU’dan bir bakanın yanı sıra bir de teknotrat görev alacak. 7’si kadın olan Bakanlar Kurulu şu isimlerden oluşuyor:


"Başbakan Yardımcısı: Riccado Fraccaro (M5S)


İçişleri Bakanı : Luciana Lamorgese (teknotrat)


Dışişleri Bakanı: Luigi Di Maio (M5S)


Ekonomi Bakanı: Roberto Gualtieri (PD)


Savunma Bakanı: Lorenzo Guerini (PD)


Adalet Bakanı: Alfonso Bonafede (M5S)


Çalışma Bakanı:Nunzia Catalfo (M5S)


İktisadi Gelişim: Stefano Patuanelli (M5S)


Tarım ve Orman Bakanı: Teresa Bellanova (PD)


Kültür ve Turizm Bakanı: Dario Franceschini (PD)


Altyapı ve Ulaştırma Bakanı: Paola De Micheli (PD)


Parlamento ile İlişkiler Bakanı: Federico D’Inc (M5S)


Sağlık Bakanı: Roberto Speranza (LEU)


Eğitim Bakanı:Lorenzo Fioramonti (M5S)


Çevre Bakanı: Sergio Costa(M5S)


İnovasyon Bakanı: Paola Pisano (M5S)


Kamu Yönetim Bakanı: Fabiana Dadone (M5S)


Bölgelerden sorumlu Bakan: Francesco Boccia (PD)


Spor Bakanı: Vincenzo Spadafora (M5S)


Aile ve Eşit Haklar Bakanı:Elena Bonetti (PD)


AB Bakanı: Enzo Amendola (PD)


Güneyden sorumlu Bakanı Giuseppe Provenzano(PD)".

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:12
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