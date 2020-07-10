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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 938'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 19:00:18 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 938'e yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 34 bin 938'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 13 bin 428'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 242 bin 639'a ulaştı.

Son 24 saatte 276 yeni vaka kaydedilirken, bu sayı 25 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük yeni vaka artışı oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 295'lik artışla 194 bin 273'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 12 artarak 34 bin 938'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 854 bin 621 test yapıldı.


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