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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 560'a yükseldi

Ülkede son 24 saatte 165 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:13:23 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 560'a yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 30 bin 560’a yükseldi.

Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 1518 azalarak 83 bin 324'e geriledi. Bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı 219 bin 70 oldu. İyileşenlerin sayısı da bugün 2 bin 155 artarak 105 bin 186’ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 165 daha artarak 30 bin 560’a yükseldi. Bu sayı, "9 Mart’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı" oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş, bugün de sürdü. Dün 1034 olan sayı, 1027'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 565 bin 912 test yapıldı. Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge Lombardiya'da ise son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 62 oldu.

Başbakan Giuseppe Conte, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, İtalyanlar için gelecek ayların zorlu geçeceğini ancak yazın Kovid-19 nedeniyle karantinada geçmeyeceğini herkesin denize ya da dağa tatile gidebileceğini belirtti.

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