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Aktüel İtalya'da Kovid-19 vakaları yeniden 1000'in üzerine çıktı
Aktüel

İtalya'da Kovid-19 vakaları yeniden 1000'in üzerine çıktı

Son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-26 20:20:21 -
İtalya'da Kovid-19 vakaları yeniden 1000'in üzerine çıktı

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1367 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 2 gündür 1000'in altında seyreden günlük yeni vaka sayısı, bugün yine 1000'in üzerine çıktı.

Son 24 saatte 1367 yeni vaka kaydedilirken, toplam Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı 262 bin 540'a yükseldi.

Ülkede son günlere nazaran bugün günlük ölü sayısı da çift hanelere ulaştı ve son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti. Şubattan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 458'e yükseldi.

İtalya'da halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı 20 bin 753'e çıktı.

İyileşen sayısı da 314 artışla 206 bin 329'a ulaştı.

- Sardinya Adası salgının yeni merkezi oldu

Ülkenin batısındaki Sardinya Adası yazdan önce salgının en az görüldüğü yerlerden biriyken, son günlerde yeni vakaların tatillerini burada geçirenlerden çıkması dikkati çekti.

İtalyan ANSA haber ajansı da ülkede Kovid-19’un ikinci dalgasının turist akınına uğrayan Sardinya’dan çıktığını yazarken, adanın kuzeyindeki dünyaca ünlü isimlerin de uğrak yeri olan Costa Smeralda’da pek çok yerin kapanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Buradaki yerlerden olan ve 17 Ağustos’ta kapatılan "Billionaire" isimli mekanda 63 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, mekanın sahibi İtalya’nın sayılı zenginlerinden iş insanı Flavio Briatore’nin de Kovid-19'a yakalandığı basına yansıdı.

Briatore ile yakın zamanda bir araya gelen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin testinin negatif çıktığı bildirilirken, Serie A takımlarından Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic’in ise testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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