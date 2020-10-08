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Aktüel İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Aktüel

İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:54:47 -
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 4 bin 458 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 4 bin 458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede günlük vaka sayısı 12 Nisan'dan bu yana ilk kez 4 bin eşiğini geçti.

Ülkede salgının başladığı şubat ayından beri virüs bulaşan toplam kişi sayısı da 338 bin 398 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 65 bin 952'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 358'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 36 bin 83'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 1060 artarak 236 bin 363'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın danışmanı Prof. Walter Ricciardi, basına yaptığı açıklamada, "Harekete geçmezsek, aralık ayında günlük 16 bin vaka ile karşı karşıya kalma riskimiz var." dedi.

İtalya'da hükümet, dün OHAL'i 31 Ocak 2021'e kadar uzatırken, maske kullanımını da açık alanlarda da zorunlu olacak şekilde genişletmişti.

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