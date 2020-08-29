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Aktüel İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı 1400'lerde seyrediyor
Aktüel

İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı 1400'lerde seyrediyor

Ülkede son 24 saatte sadece 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 19:55:11 -
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı 1400'lerde seyrediyor

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 1444 yeni vaka kaydedilirken, sadece 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, günlük yeni vaka sayısı bugün 1444 olarak verildi. Günlük yeni vaka artışı, üç gündür 1400 seviyesinde seyrediyor. Ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 266 bin 853'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte sadece 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın başından bu yana ölenlerin sayısı ise 35 bin 473 oldu.

İyileşenlerin sayısı 1322 artarak, 208 bin 224'e çıktı.

Ülkede halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 23 bin 156'ya ulaştı. Son bir aydır yeni vaka sayılarındaki yükselişin etkisiyle aktif hasta sayısının, bir ayda 10 binden fazla arttığı görüldü.

Günlük bazda son günlerde hafif artış gösteren yoğun bakımdakilerin sayısı, 79 olarak açıklandı.

Ülkede günlük test sayısı da 99 bin 108 olarak verilirken, toplam test sayısı ise 8 milyon 509 bin 618'e ulaştı.

Diğer yandan, ülkede son haftalarda tatil için gelip gidenler sebebiyle salgının merkez üssü haline gelen Sardinya adasındaki Tempio Pausania Cumhuriyet Savcılığı, virüsün hızla yayıldığı tespit edilen aralarında gece kulüplerinin de bulunduğu bazı mekanlara ilişkin soruşturma başlattı.


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