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Aktüel İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Aktüel

İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayılarındaki gerileme sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:12:31 -
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayılarındaki gerileme sürüyor

ROMA (AA) - İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1008 yeni vaka açıklandı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı günlük verilere göre, son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede 12 Eylül'den beri gerileme eğilimindeki günlük yeni vaka sayısında, düşüş bugün de devam ederken, günlük test sayısının, 45 bin 309 ile bir önceki güne göre 27 bin daha az olması dikkati çekti.

Yeni vakaların eklenmesiyle ülke genelinde, salgın başından bu yana Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 288 bin 761 oldu.

Halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı 39 bin 187’ye çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 197’ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 35 bin 624 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 316 artarak 213 bin 950’ye yükseldi.

Diğer yandan, ülkede bugün 6 ay aradan sonra 12 bölgede 5,6 milyon öğrenci için ders zili yeniden çaldı. İlk ve orta dereceli okullara giden öğrenciler, kapasiteleri azaltılmış ya da tek kişilik sıralarla yeniden düzenlenmiş sınıflarda dersbaşı yaptı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da eğitim yılının başlaması dolayısıyla sembolik bir ziyaret gerçekleştirerek ülkede salgının ilk görülüp karantinaya alınan beldelerden olan kuzeydeki Vo’daki öğrencilerle bir araya geldi.

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