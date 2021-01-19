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Dünya İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

İtalya'da ölümcül yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 603 artarak 83 bin 157 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 20:08:00 -
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 603 artarak 83 bin 157 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 497 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Dünden bugün yapılan testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu. Böylece ülkede salgının etkisini gösterdiği Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 535 bin 524'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 487'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 603 artışla 83 bin 157'ye, iyileşenlerin sayısı 21 bin 428 artışla 1 milyon 781 bin 917'ye çıktı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar aşılananların sayısı 1 milyon 197 bin 913 oldu.

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