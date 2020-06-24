İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 644'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son veriler, İtalya Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısı 918 azalarak 18 bin 655'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 239 bin 410'a ulaştı. Son 24 saatte 190 yeni vaka tespit edildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1526 artışla 186 bin 111'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 arttı. Sivil Savunma, Trento Özerk Yönetimi'nde yapılan yeniden sayım neticesinde toplam ölü sayısının 61 azaldığını, böylece toplam sayının 34 bin 644 olarak güncellendiğini açıkladı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 107'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 107 bin 93 test yapıldı.