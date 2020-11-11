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Dünya İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Dünya

İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

Avrupa ülkesi İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 32 bin 961 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 424'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:48:00 -
İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarının önüne geçilemiyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 225 bin 640 testte 32 bin 961 yeni korona virüs vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 28 bin 424'e ulaştığı bildirildi.

Ülkedeki toplam aktif Covid-19 hastası sayısı ise 613 bin 358'e yükseldi.

Günlük ölüm sayısı 623

İtalya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 623 kişi hayatını kaybederken, 6 Nisan'dan bu yana günlük en yüksek ölü sayısı kayda geçti. Ülkede 6 Nisan'da 636 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. Korona virüs salgını başlangıcından bu yana toplam ölü sayısı ise 42 bin 953'e yükseldi. Son 24 saat içinde 110 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam 3 bin 81 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

COVİD-19 aşıları baharda uygulanacak

İtalya Sağlık Yüksek Konseyi Başkanı Franco Locatelli, Covid-19 aşılarının ülkede 2021 baharı başlangıcında yapılacağını açıkladı. Aşının ilk olarak sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ve riskli grupta yer alan kişilere yapılacağını duyuran Locatelli, güncel vaka sayılarına yönelik, "Dünyada en çok test uygulayan ülkeler arasında yer alıyoruz. Bulaşma sayılarında önemli bir artış var ama durum Mart'ta olduğu kadar felaket değil" dedi.

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