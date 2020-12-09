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Dünya İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor
Dünya

İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 634 artarak, 61 bin 240 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:23:00 -
İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, dünden bugüne 14 bin 842 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 757 bin 394'e yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 737 bin 525'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 345'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 634 artarak, 61 bin 240'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 497 artarak, 958 bin 629 oldu.

Bu arada, İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO), ülkede Kovid-19'dan ölen doktorlara bugün 4 doktorun daha eklendiğini bildirdi. Ülkede salgının başından beri yaşamını yitiren doktor sayısı 237'ye yükseldi.

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