İtalya'da koronavirüs bilançosu artıyor
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 358 artarak 114 bin 612'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 190 bin 635 testte 9 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 779 bin 594’e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 524 bin 417'ye geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 358 artarak, 114 bin 612'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 10 artışla 3 milyon 140 bin 565'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 13 milyon 125 bin 458 oldu. Aşılananların 3 milyon 952 bin 644'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.