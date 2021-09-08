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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte koronavirüsten 69 kişi öldü. Böylece toplam sayı 129 bin 707 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 20:09:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 301 bin 980 testte 5 bin 923 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 585 bin 423'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 131 bin 581 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 69 artarak 129 bin 707'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 8 bin 58 artışla 4 milyon 324 bin 135'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 79 milyon 858 bin 651 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 183 bin 497 oldu.

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