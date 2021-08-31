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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre; ülkede son 24 saatte 75 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 19:53:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 498 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 307 bin 643 testte 5 bin 498 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 539 bin 991'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 137 bin 925 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75 artarak 129 bin 221'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 8 bin 885 artışla 4 milyon 272 bin 845'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 77 milyon 532 bin 362 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 690 bin 148 oldu.

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