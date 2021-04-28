İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak 120 bin 256 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 336 bin 336 testte 13 bin 385 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 994 bin 894'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 442 bin 771'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 711'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak, 120 bin 256'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 416 artışla 3 milyon 431 bin 867'yi buldu.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 18 milyon 617 bin 429 oldu. Aşılananların 5 milyon 475 bin 401'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.