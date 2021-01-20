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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Avrupa ülkesi İtalya'da ölümcül yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 524 artarak 83 bin 681 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 20:33:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 524 artarak 83 bin 681 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 571 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 414 bin 166'ya çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 523 bin 553'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 524 artarak 83 bin 681'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 25 bin 15 artarak 1 milyon 806 bin 932'ye ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 237 bin 328 oldu.

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