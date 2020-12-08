İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 842 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 634 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 757 bin 394'e, toplam can kaybı ise 61 bin 240'a ulaştı.

Ülkede toplamda 958 bin 629 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 737 bin 525 de aktif vaka olduğu bildirildi.