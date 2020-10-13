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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 36 bin 246'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:19:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) ait bilanço açıklandı.

İtalya'da son 24 saatte 5 bin 901 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 41 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 365 bin 467'ye, toplam can kaybı ise 36 bin 246'ya ulaştı.

Ülkede 242 bin 28 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

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