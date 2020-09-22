İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Ölümcül koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerde biri olan İtalya'da son 24 saatin bilançosu açıklandı. Buna göre; son bir günde bin 392 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Çin'in Wuhan eyaletinden başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını İtalya'da ölümcül etkisini sürdürüyor.
Ülkede son 24 saatin bilançosu açıklandı. Verilere göre; bin 392 kişide daha virüs tespit edildi.
Böylece Avrupa ülkesi İtalya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 300 bin 897'ye yükseldi.
Ölü sayısı 35 bin 738'e ulaştı
Son bir günün bilançosuna göre; 14 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu sayıyla birlikte İtalya'da toplam can kaybı ise 35 bin 738'e çıktı.