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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Ölümcül koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerde biri olan İtalya'da son 24 saatin bilançosu açıklandı. Buna göre; son bir günde bin 392 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 21:06:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Wuhan eyaletinden başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını İtalya'da ölümcül etkisini sürdürüyor.

Ülkede son 24 saatin bilançosu açıklandı. Verilere göre; bin 392 kişide daha virüs tespit edildi.

Böylece Avrupa ülkesi İtalya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 300 bin 897'ye yükseldi.

Ölü sayısı 35 bin 738'e ulaştı

Son bir günün bilançosuna göre; 14 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu sayıyla birlikte İtalya'da toplam can kaybı ise 35 bin 738'e çıktı.

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