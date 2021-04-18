  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İtalya'da kısıtlamaları böyle protesto ettiler
Gündem

İtalya'da kısıtlamaları böyle protesto ettiler

İtalya'da eğlence sektörü çalışanları, koronavirüs kısıtlamalarını getirdikleri sandıklarla ritim tutarak protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 07:07:00 - 2021-04-18 07:33:21
İtalya'da kısıtlamaları böyle protesto ettiler

Başkent Roma'da toplanan yüzlerce eğlence sektörü çalışanı, kısıtlamalara karşı gösteri düzenledi.

İtalyan şarkıcılar ve oyuncular tarafından desteklenen göstericiler, getirdikleri sandıklarla ritim tutarak tepkilerini gösterdi.

İtalya'da önlemler kapsamında sinema, tiyatro ve konser etkinlikleri yasak.

İtalya'nın düşük riskli bölgelerde Nisan sonuna doğru kısıtlamaları hafifletmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakın bu görüntüler nereden geldi? Bahar geliyor derken o ilimizde metrelerce kar yağdı
Gündem

Bakın bu görüntüler nereden geldi? Bahar geliyor derken o ilimizde metrelerce kar yağdı

Bitlis'in Tatvan, Güroymak ve Ahlat üçgeninde, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu dünyanın 2'nci, Türkiye'nin en büyük krater gölü ..
Jandarma dolabı açınca şaşırdı
Gündem

Jandarma dolabı açınca şaşırdı

Antalya'da, jandarmanın bir eve yaptığı kumar baskınında bir kişi dolaba saklanarak yırtacağını sandı. Jandarma yakalanan 16 kişiye ceza kes..
Bakan'ın ne içtiğini duyunca şaşıracaksınız
Dünya

Bakan'ın ne içtiğini duyunca şaşıracaksınız

Kırgızistan, koronavirüs salgınına karşı zehirli olduğu bilinen kurtboğan bitkisinin etkili olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay