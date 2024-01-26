İtalya'da İtalyan yıldızı o isimin çıkışı: 'yok artık' dedirtti! Anlaşma sağladı diyerek duyurdu! Resmi ilan edecek

Juventus, Kenan Yıldız'ın Haziran 2029'a kadar sürecek olan yeni sözleşmesine ilişkin görüşmeleri sürdürmek için geçen hafta menajerleriyle bir araya geldi.

TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

TMW'nin haberine göre 18 yaşındaki oyuncu şu anda bonuslar dahil yaklaşık 300 bin Euro kazanıyor. Juventus'un planı, maaşını sezon başına net 1 milyon Euro'nun üzerine çıkarmak, olası talipleri uzaklaştırmak ve yeteneği takımda tutmak.

İki taraf arasındaki görüşmeler önümüzdeki haftalarda da devam edecek ve muhtemelen sezon bitmeden işler resmiyete kavuşacak.