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Spor İtalya'da İtalyan yıldızı o isimin çıkışı: 'yok artık' dedirtti! Anlaşma sağladı diyerek duyurdu! Resmi ilan edecek
Spor

İtalya'da İtalyan yıldızı o isimin çıkışı: 'yok artık' dedirtti! Anlaşma sağladı diyerek duyurdu! Resmi ilan edecek

Yeniakit Publisher
2024-01-26 00:57:00 - 2024-01-26 01:14:08
İtalya'da İtalyan yıldızı o isimin çıkışı: 'yok artık' dedirtti! Anlaşma sağladı diyerek duyurdu! Resmi ilan edecek

Türk Milli Takımı'nın ve İtalyan devi Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ın maaşı dikkat çekiyor: sadece 300 bin euro'ya forma giydiği ortaya çıktı. Menejeri açıklama yaptı.

Juventus, Kenan Yıldız'ın Haziran 2029'a kadar sürecek olan yeni sözleşmesine ilişkin görüşmeleri sürdürmek için geçen hafta menajerleriyle bir araya geldi.

TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

TMW'nin haberine göre 18 yaşındaki oyuncu şu anda bonuslar dahil yaklaşık 300 bin Euro kazanıyor. Juventus'un planı, maaşını sezon başına net 1 milyon Euro'nun üzerine çıkarmak, olası talipleri uzaklaştırmak ve yeteneği takımda tutmak.

İki taraf arasındaki görüşmeler önümüzdeki haftalarda da devam edecek ve muhtemelen sezon bitmeden işler resmiyete kavuşacak.

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