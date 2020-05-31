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İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-31 20:16:19 -
İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirildi

ROMA (AA) - İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kenti yakınlarında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba etkisiz hale getirildi.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Bolzano'nun güneyinde Ora beldesi ile Vadena kasabası arasındaki mevkide bulunan 2 ton ağırlığındaki bomba, güvenlik güçleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ve etkisiz hale getirildi.

Operasyon sırasında Brennero demiryolu ve otoyolundaki trafik geçici olarak durdurulurken, Ora beldesi yakınlarında ikamet eden 1200 kişi, güvenlik sebebiyle bölgeden tahliye edildi.

Bombanın, 1944-1945 yıllarında, Brennero demiryoluna yönelik bombardımanlardan kalmış olabileceği belirtildi.

Ülkede şubat ayında Venedik, aralık ayında da güneydeki Brindisi kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar etkisiz hale getirilmişti.

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