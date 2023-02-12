İtalya'da gündem Mourinho! Hem de Galatasaray yüzünden...

Devre arası transfer döneminde Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon Euro ve sonraki satış karından yüzde 20'lik bir payla renklerine bağladı. Bu gelişme üzerine Çizme basını, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef aldı.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı KAP bildiriminde, 23 yaşındaki İtalyan futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Kulüp ayrıca bu bedelin 5 sezon yayılarak taksitle ödeneceğini belirtirken Roma'nın sonraki satıştan karın yüzde 20'sini alacağı kaydedildi.

Oyuncuyla da 4.5 yıllık mukavele imzalandı. Öte yandan transfer İtalyan basınında da oldukça ses getirdi. Bazı siteler, bu transferi örnek göstererek teknik direktör Jose Mourinho'yu suçladı.

Fotomaç'a göre; Mourinho'nun oyuncularının değerini düşürdüğü yazıldı. Zaniolo'nun bonservisinin 30 milyon euro olduğunu ancak yıldız ismin 15 milyon euro'ya gittiği vurgulandı.

Öte yandan örnek verilen isimler arasında Bournemouth'a transfer olan Vina, Spezia'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Eldor Shomurodov ve yedek kulübesine hapsolan Marash Kumbulla gösterildi.

1.90 cm boyundaki Zaniolo, kariyerine Genoa altyapısında başladı. Sırasıyla Fiorentina, Entella ve Roma'da forma giydi.

Bu sezon Roma formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 2 gol atarken 3 de asist yaptı.