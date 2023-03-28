İtalya'da futbolseverler bunu da gördü! Şaşkınlık verici olay...

İtalyan hakem Giuseppe Mucera, Serie C'de oynanan Vicenza-Arzignano Valchiampo maçında ilginç bir olay yaşadı. Maçın bitiş düdüğünü erken çalan tecrübeli hakem sonrasında mücadeleyi erken bitirdiğini anladı ve oyunun devam etmesini istedi. Karşılaşma sonrasında hastaneye kaldırılan Giuseppe Mucera ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.

Giuseppe Mucera, Serie C'de Vicenza ile Arzignano Valchiampo arasında oynanan karşılaşmada düdük çaldı. Maçı 85. dakikada bitiren tecrübeli hakemin ne yaptığına kimse anlam veremedi. Kenardan gelen uyarılar sonrası mücadeleyi tekrar başlatan hakem, bitiş düdüğünün ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı ve gerçekler ortaya çıktı.

Maçın sonunda hastaneye kaldırılan Giuseppe Mucera, halüsinasyon gördüğünü söyledi. Doktorlarla konuşan Mucera, "Saha dışına çıkan insanların tabutlar içinde geri döndüğünü gördüm. Şanslıyım ki komaya girmedim." dedi.

Karşılaşmanın 85. dakikasında fenalaşan hakem, "Sanırım tanrı bana maçı bitirmemi söyledi. Doktorlar yaptıkları kontrollerde vücudumun soğumadığını söyledi. Komaya girebilirdim ve bu sonum olurdu." ifadelerini kullandı.

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