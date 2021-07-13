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Dünya İtalya'da flaş karar! Yasaklandı
Dünya

İtalya'da flaş karar! Yasaklandı

İtalya Bakanlar Kurulu, dev yolcu gemilerinin Venedik’e girişini yasaklayan kanun hükmünde kararnameyi onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 22:23:00 -
İtalya'da flaş karar! Yasaklandı

İtalya’da tartışmalara neden olan dev yolcu gemilerinin Venedik’e girişleri sonunda çözüme kavuştu. İtalya Bakanlar Kurulu, salı günü dev yolcu gemilerinin Venedik’e girişini yasaklayan kanun hükmünde kararnameyi onayladı. Buna göre uzun yıllardır yaşanan kazalar nedeniyle tartışma konusu olan kruvaziyer gemileri, 1 Ağustos’tan itibaren Venedik kent merkezi yakınlarına giremeyecek. Onaylanan kararnamede, 25 bin tondan ağır ve 180 metreyi aşan gemiler Venedik Lagünündeki Maghera’ya yanaşacak.

Başbakan Mario Draghi, alınan kararı “Venedik Lagünü’nün korunması için önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

Yolcu gemilerinin zararı karşılanacak

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini ise karar hakkında, “Tüm dünya tarafından beklenen tarihi bir gün” ifadelerini kullanarak, yasak nedeniyle mağduriyet yaşayacak firmaların zararının karşılanacağını duyurdu.

İtalya’da 5 yılı aşkın süredir Venedik Lagünü’nün dev turist gemilerine kapatılmasını talep eden UNESCO, son olarak “kara liste” uyarısında bulunmuştu.

Gemilerin geçici olarak yanaşacağı Maghera Limanı'nın yapımı için ise 157 milyon Euro kaynak ayrılacağı bildirildi.

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