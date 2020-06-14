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Aktüel

İtalya'da eski gazetecinin heykeline boyalı saldırı

Üstüne kırmızı boyayla "ırkçı ve tecavüzcü" yazılan gazeteci Indro Montanelli’nin heykeli temizlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:52:29 -
İtalya'da eski gazetecinin heykeline boyalı saldırı

ROMA (AA) - İtalya’da bir dönemin etkili gazetecilerinden Indro Montanelli’nin heykeline kırmızı boyayla saldırı düzenlendi.

ABD’de ve Avrupa’da son dönemde, geçmişlerinde ırkçı ve köle tacirliği bulunan bazı ünlü simaların heykellerine yönelik tepkilerin bir benzeri İtalya'da yaşandı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, 2001'de 92 yaşında hayatını kaybeden, aktif gazeteciyken Corriere della Sera ve Il Giornale gazetelerinde çalışan Montanelli’nin Milano kentindeki heykeli, önceki gün kırmızı boyalı saldırıya uğrardı. Heykelin üstüne "ırkçı ve tecavüzcü" yazıldı.

Heykel üstündeki boya ve yazıların bir kısmı, sabah saatlerinde belediye işçileri ve vatandaşlar tarafından temizlendi ve heykel kapsamlı temizlik için koruma altına alındı.

Bazı İtalyanlar da Montanelli’nin ırkçı değil, gazeteci olduğunu savundu.

Anti-faşist bir grup, geçen salı, 1935'te faşist lider Benito Mussolini liderliğindeki İtalya’nın Etiyopya’yı işgali sonrasında Montanelli’nin genç Eritreli bir kızı satın alarak evlenmesini gerekçe göstererek Milano Belediyesinden heykelin kaldırılmasını isterken, Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ise bu talebi reddetti.

Milano’nun da içinde bulunduğu Lombardiya Bölgesel Yönetimi’nin başkanı Attilio Fontana da yaptığı açıklamada, nefret, kötülük ve kızgınlık içeren bu eylemleri kesinlikle onaylamadıklarını belirterek bu konuda ciddi endişeye sahip olduklarını ifade etti.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Milano Cumhuriyet Savcılığının da konuya ilişkin yarın soruşturma açmaya hazırlandığı aktarıldı.

ABD’de polisin siyahi Amerikalı George Floyd'u 25 Mayıs’ta öldürmesinin ardından bu ülkenin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde son haftalarda, geçmişinde ırkçı hadiselere karışmış ya da köleliği teşvik etmiş kişilerin heykelleri saldırıya uğramış veya özel koruma altına alınmıştı.

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