  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İtalya'da ekonomi ilk çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle yüzde 4,7 daraldı

1995'ten sonraki en sert düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 5 daralma yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:15:09 -
İtalya'da ekonomi ilk çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle yüzde 4,7 daraldı

BERLİN (AA) - İtalya'da ekonomi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 daralarak 1995'ten bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti.

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ISTAT) öncü verilerine göre, ülkede GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,7 geriledi. Beklenti ekonominin yüzde 5 daralması yönündeydi.

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da, ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülme kaydetmişti. Böylece Avro Bölgesi'nin Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya, iki çeyrek üst üste daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.

İtalyan ekonomisinin, büyümeye yönelik istatistiklerin açıklanmaya başlandığı 1995'ten bu yana en keskin küçülmeyi kaydetmesi dikkati çekti.

Ekonomi, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 4,8 küçüldü.

İlk çeyrekte İtalyan ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim harcamaları ve ihracattaki düşüş etkili oldu.

Hükümet, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,5 ve 2020'nin tamamında da yüzde 8 küçülmesini bekliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz..." Kur'an okurken uyuduğu fotoğrafıyla bilinen hafızların hocası Mehmed Ali Şeflek yine Kur'an okurken vefat etti

Kur'an-ı Kerim ile meşgul olurken uyuyakaldığı fotoğrafı ile İslam'a bağlılığını ortaya koyan Mehmed Ali Şeflek Hoca, yine Kur'an okuduğu bi..
İstanbul’da mahalleliyi sokağa döken olay! Lüks arabayla gelip uzun namlulu silahlarla apartmana girdiler
Yerel

İstanbul’da mahalleliyi sokağa döken olay! Lüks arabayla gelip uzun namlulu silahlarla apartmana girdiler

İstanbul Avcılar’da lüks bir araba ile sokağa giren kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları silahlarla birlikte bir apartm..
İstanbul’da deprem korkusu yaşatan uğultu sesinin kaynağı belli oldu
Gündem

İstanbul’da deprem korkusu yaşatan uğultu sesinin kaynağı belli oldu

İstanbul’da hem geçtiğimiz günlerde hem de bu gece sahurdan sonra duyulan ve deprem paniğine neden olan uğultu sesinin kaynağının Rus yapımı..
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı