0553 313 94 23

İtalya'da Cumhurbaşkanı 2'nci tur istişareleri başlattı

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkedeki hükümet krizine bir çözüm bulmak için 2'nci tur istişarelerini bugün başlattı - 5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti arasında gündüz kesintiye uğrayan görüşmeler, akşam yeniden başladı

27 Ağustos 2019 Salı 22:40
İtalya'da Cumhurbaşkanı 2'nci tur istişareleri başlattı

ROMA (AA) - İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için istişarelerinin 2'nci turunu bugün başlattı.

Mattarella, parlamentonun üst kanadı Senato'nun Başkanı Maria Elisabetta Casellati'yi ve parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Roberto Fico'yu ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de kabul etti.

Mattarella, Casellati ve Fico'nun ardından parlamentoda sandalye sayısı az olan siyasi grupları toplu halde kabul ederek, krizle ilgili istişarelerde bulundu.

2'nci tur istişarelerin bugünkü ayağına katılan sol görüşlü küçük partilerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada, bir değişim hükümetini destekleyebileceklerini belirtti.

Sergio Mattarella, yarın parlamentoda sandalye sayısı fazla olan partilerin temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin ardından 2'nci tur istişarelerini tamamlayacak.

- M5S ve PD yeniden görüşmeye başladı

5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Demokratik Parti (PD) arasında dün akşam yapılan biri 30 dakikalık biri de 4 saatlik görüşmelerde ilerleme kaydedilemeyince ve M5S, PD'den mevcut Başbakan Giuseppe Conte'nin devam etmesini onaylamasını isteyince görüşmeler yarıda kalmıştı.

PD tarafı, Conte dahil kimseyi veto etmediklerini ancak M5S lideri Luigi Di Maio'nun hem Başbakan Yardımcılığını hem de İçişleri Bakanlığını isteyerek hırslı davrandığını savunurken, M5S cephesi ise bunu yalanladı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre PD, Conte'nin Başbakanlık görevini sürdürmesine yeşil ışık yakarken, M5S'nin de bunu olumlu bulduğu belirtildi. M5S ve PD parlamento grup başkanları ve heyetleri akşamüstü tekrar bir araya gelerek, hükümet programı üzerinde çalışmaya başladı.

Bu arada yine basında çıkan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Fransa'daki G7 Zirvesi'nde yaptığı değerlendirmede, Giuseppe Conte'nin Başbakan olarak devam etmesini umduğunu söylediği belirtildi.

- Hükümet krizi

Lig Partisinin 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklaması ve Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle gelinen krizde Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen hafta ilk tur siyasi istişarelerini yapmıştı.

Mattarella, ilk tur istişarelerin sonunda, bazı partilerin parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek hükümet kurma ihtimaline yönelik ek süre istediğini belirterek, ikinci tur istişarelerini 27 Ağustos'ta başlatacağını açıklamıştı.

Sergio Mattarella'nın yarın gün boyu sürecek istişarelerinin ardından akşam saatlerinde yapacağı açıklama, hükümet krizinin ne yöne gideceği konusunda büyük önem taşıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 22:40
  1. İtalya
  2. İtalya'da hükümet krizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şoke eden rakam! THK'dan iflasa 'borç' kılıfı
    1. Şoke eden rakam! THK'dan iflasa 'borç'..
    2. İtalya'da Cumhurbaşkanı 2'nci tur..
    3. Hollanda'da el konulan özel tasarım..
    4. "Lübnan kendini savunma hakkına..
    5. Tsitsipas'tan erken veda
    6. Kahramanmaraş’ta 450 bin liralık kaçak..
    7. Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti
    8. Kışlık domates konservesi nasıl..
    9. Domates konservesi nasıl yapılır?..
    10. Hastalar beklerken kayıt görevlisi..
    11. Küçük kızının gözü önünde vurulan..
    12. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    13. Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk..
    14. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    15. Galatasaray'dan 'Falcao' hamlesi!
    16. Kuşadası’nda 10’u çocuk 39 düzensiz..
    17. Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf..
    18. Son şampiyon Osaka ikinci turda
    19. Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından..
    20. TÜGVA'nın doğa kamplarındaki hedefi..
    21. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    22. Pakistan-Hindistan sınırında çatışma:..
    23. Sigara izmariti evi yakıyordu
    24. Seyir halindeyken alev alan araç..
    25. Brezilya’dan Amazon yardımını kabul..
    26. Yemen'deki koalisyon güçleri Husilere..
    27. Gazzeli sporcular İsrail ablukasını..
    28. Avrupa'yı örnek gösterdi ve uyardı:..
    29. Fenerbahçe'de Adil Rami ilk..
    30. 2. Akdeniz Plaj Oyunları
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı