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Dünya

İtalya’da 6 binin üzerinde yeni koronavirüs vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 171 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan ülkede 67 milyon 223 bin 679 doz aşı uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 20:28:00 -
İtalya’da 6 binin üzerinde yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 336 bin 906'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 78 bin 484'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 194'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 128 bin 29'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1825 artışla 4 milyon 130 bin 393'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte yapılan 224 bin 790 testte 6 bin 171 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece 6 bin 659 vakanın tespit edildiği 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 6 binin üzerinde kaydedildi.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 67 milyon 223 bin 679 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 31 milyon 558 bin 471 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 58,43 oldu.

 

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